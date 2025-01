Daan Heymans reageert voor het eerst op incidenten in Charleroi: "Het verstoorde onze focus"

Charleroi begon hun thuiswedstrijd tegen Union op zaterdagavond sterk. Al na een kwartier stond het 1-0 voor de thuisploeg, maar wat daarna volgde was allesbehalve voorspelbaar.

Wat een veelbelovende wedstrijd leek, eindigde in chaos, mede door het gebruik van pyrotechnisch materiaal door het thuispubliek. Daan Heymans, speler van Charleroi, lichtte de situatie toe in de podcast 90 Minutes.

De wedstrijd begon goed voor Charleroi, die na nog geen tien minuten spelen al op voorsprong stonden. Toch zou de situatie snel omslaan door incidenten vanuit de supporters. De supporters van Charleroi gebruikten pyrotechnisch materiaal, wat leidde tot een korte onderbreking van de wedstrijd.

Na de onderbreking werden de Charleroi-spelers geconfronteerd met een mentale uitdaging. "We moesten ons opnieuw opwarmen en scherp blijven, maar je voelt dat de flow weg is", aldus Heymans.

De onrust op de tribunes had zeker zijn effect op de spelers. “Wij waren niet meer met de wedstrijd bezig. We waren bezig met waarom dit weer gebeurde”, legt de speler uit. De flashbacks naar eerdere, verstoorde momenten in het verleden zorgden voor een negatieve sfeer in de kleedkamer.

De wedstrijd hernam en Charleroi kwam moeilijk terug in de wedstrijd. "Van zodra we weer naar buiten kwamen, was de focus weg", vertelt Heymans. Union maakte optimaal gebruik van de situatie en kwam sterker terug in de tweede helft. De frustratie bij de spelers van Charleroi was duidelijk, waardoor Union uiteindelijk de wedstrijd nog met 1-2 won.