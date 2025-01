OFFICIEEL: Anderlecht heeft derde wintertransfer beet met talent dat ook gevolgd werd door Club Brugge en Chelsea

Enkel de officiële bevestiging ontbrak nog, maar hier is hij dan. Ibrahim Kanaté is de derde winteraanwinst van RSC Anderlecht. Hij zal zijn Brusselse avontuur beginnen bij de RSCA Futures, in de Challenger Pro League.

Enkele dagen geleden kondigden we aan dat Sporting Anderlecht op het punt stond Ibrahim Kanat, een 18-jarige linker winger die ook werd begeerd door Club Brugge en Chelsea, aan te trekken.

Het nieuws werd donderdag bevestigd door Anderlecht zelf. Het jonge talent komt van Afrique Football Élite, een Malinese academie, en zal eerst spelen met de RSCA Futures.

Het Laatste Nieuws meldt dat paars-wit een bedrag van 1,8 miljoen euro heeft betaald voor zijn diensten. Iets wat Club Brugge niet wilde doen.

Hij viel op tijdens het WK U17, waar hij Mali naar de derde plaats leidde met twee doelpunten en drie assists in het hele toernooi. Hij tekende tot 2028 bij Anderlecht.

Chief Academy Tim Borguet reageerde al op zijn komst. "Ibrahim Kanate staat sinds het WK U17 met Mali op de radar van ons scouting departement. Ibrahim is een rechtsvoetige winger die uitblinkt in explosiviteit en technisch vermogen in één-tegen-één situaties."

"Het is een speler met veel diepgang en dreiging in zijn spel en met veel intensiteit en overgave in zijn acties. Ibrahim is een profiel waar we gericht naar op zoek zijn gegaan en die in de plannen van onze RSCA Futures en de toekomst van de club past", besluit hij.