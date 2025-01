Het telefoontje dat hij verwachtte kwam niet: "Ik had nog een bijdrage kunnen leveren bij KAA Gent"

In een interview met La Dernière Heure kondigde Laurent Depoitre donderdag officieel het einde van zijn carrière aan. Nochtans wou hij nog voetballen dit seizoen.

Het contract van Laurent Depoitre liep vorige zomer af bij KAA Gent en er kwam geen verlenging meer. Hij hoopte op een nieuwe deal elders, maar ook die kwam er niet.

Toch lagen er enkele voorstellen op tafel. “Ja, een paar, maar ze zijn nooit echt van de grond gekomen of kwamen uit lagere divisies”, vertelt Depoitre aan de Waalse krant.

En dat wou hij niet, in de lagere reeksen spelen. “Nu bellen sommige clubs uit de lagere divisies me terug om te vragen waar ik sta. Ik werd genoemd bij Aalst omdat ik een van de nieuwe investeerders ken, maar verder dan dat is het nooit gekomen.”

Eind december was Depoitre in de Planet Group Arena, om samen met Hugo Cuypers gehuldigd te worden. De belangstelling daarvoor was gigantisch leuk.

“Het was leuk, we waren uitgenodigd om de aftrap te geven. We hadden een signeersessie vooraf en het klopt dat er veel, heel veel mensen waren. Je kunt zien dat we niet vergeten worden, dat mensen er altijd voor ons zijn.”

Depoitre had het gevoel dat hij bij de Buffalo’s zijn stempel drukte. En dat had hij ook dit seizoen nog kunnen doen, maar er kwam geen telefoontje meer van KAA Gent, ook niet nu ze in de miserie zitten in de aanval.

“Nee. Maar ik denk dat ik dit jaar nog een bijdrage had kunnen leveren aan Gent. Maar hé, het eindigde zoals het eindigde”, besluit Depoitre.