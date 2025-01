OFFICIEEL: Anderlecht bevestigt aankomst van Frans talent, 'past perfect bij het Neerpede-DNA'

Anderlecht heeft eindelijk de langverwachte transfer van Enzo Sternal afgerond. De 17-jarige Franse flankaanvaller, die ook deel uitmaakt van de U18 van Les Bleus, heeft zijn handtekening gezet onder een contract tot 2027 bij de Brusselse club.

Sternal, die afkomstig is uit de jeugdopleiding van Olympique Marseille, was eerder al in beeld bij Anderlecht, maar tekende in de zomer van 2023 een nieuw contract bij de Franse club tot 2027. De interesse van paars-wit is deze winter echter opnieuw aangewakkerd en ditmaal slaagde Anderlecht erin om de deal te sluiten.

De flankaanvaller heeft dit seizoen slechts 22 minuten gespeeld voor de A-ploeg van Marseille, maar heeft al veel potentie laten zien. Sternal is een veelzijdige speler die zowel centraal als op de linkerflank uit de voeten kan.

Tim Borguet, chief academy van Anderlecht, is enthousiast over de komst van Sternal. Hij noemt de jonge Fransman onderdeel van een beloftevolle generatie in Frankrijk.

"Enzo koppelt zijn creativiteit aan efficiëntie en is een technisch sterke spelmaker die het spel naar zich toetrekt. Hij heeft veel maturiteit voor zijn jonge leeftijd en past perfect bij het Neerpede-DNA", aldus Borguet in Het Nieuwsblad.

Sternal zelf is ambitieus en wil zich bij Anderlecht verder ontwikkelen. Hij hoopt zich bij RSCA Futures te bewijzen en uiteindelijk door te breken naar het eerste elftal.