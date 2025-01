RWDM vertrouwt op Céline Mawet om de club naar en hoger niveau te tillen na een turbulente periode

Céline Mawet die onlangs betrokken was bij het faillissement van KMSK Deinze, krijgt een nieuwe kans in de voetbalwereld. Ze wordt de nieuwe Head of Marketing bij RWDM.

In november 2024 werd Mawet onverwacht gepromoveerd tot CEO van KMSK Deinze. Dit gebeurde nadat de Luxemburgse investeringsgroep AAD haar aanstelde.

Helaas bleek de situatie bij Deinze onhoudbaar en ging de club failliet. Het was niet de eerste keer dat Mawet betrokken was bij een faillissement, want in 2022 gebeurde hetzelfde bij haar vorige club, Excelsior Moeskroen.

Nu krijgt Mawet opnieuw een kans bij RWDM. De Brusselse club, die momenteel derde staat in de Challenger Pro League.

RWDM hoopt dat Mawet met haar ervaring het marketingteam kan versterken. Haar taak zal zijn om de zichtbaarheid van de club te vergroten en het imago van RWDM te verbeteren.

"Met haar uitgebreide ervaring in sportcommunicatie en -marketing zal Céline Mawet ons marketingteam versterken en haar expertise delen, zodat we kunnen blijven groeien en meer kunnen bieden aan onze fans en partners", aldus de clubleiding van RWDM.