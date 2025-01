Stevige bedreigingen voor doelman uit Jupiler Pro League: "Als ze me beledigen..."

Afgelopen weekend won STVV op bezoek bij Westerlo. Een belangrijke driepunter voor de Kanaries, al kreeg die wel een vervelend staartje.

De hoofdrol in het duel tussen Westerlo en STVV was ongetwijfeld weggelegd voor doelman Leo Kokubo van de bezoekers. Hij blunderde bij het doelpunt van Westerlo, maar viel ook op met een wereldsave en het vele tijdrekken op het einde van de wedstrijd.

Dat laatste deed hij wel heel opzichtig. “Ach, het was twee maanden geleden dat we nog eens hadden gewonnen”, legt Kokubo uit aan Het Nieuwsblad.

“Ik wilde deze zege absoluut niet meer uit handen geven en dus waren even alle middelen geoorloofd. Het was nodig om soms wat rust te brengen, want in de tweede helft lagen we flink onder.”

Dat leverde de Japanner de nodige kritiek op. “Ik geef toe dat het makkelijker werd om me niet te haasten toen de supporters me begonnen te beledigen. Na afloop heb ik ook heel veel haatberichten op mijn Instagramaccount gekregen, maar die laten me koud.”

Over die tegengoal van Westerlo is hij alvast duidelijk. “Ik begrijp de kritiek, die tegengoal was inderdaad mede mijn verantwoordelijkheid”, geeft Kokubo toe. “Maar ik denk ook niet dat ik als enige in de fout ging. Als verdediging hadden we de situatie collectief beter kunnen inschatten.”