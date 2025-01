'Twee Belgische topclubs willen Mike Trésor naar Jupiler Pro League halen'

Mike Trésor zit bij Burnley op een stevig zijspoor. De ex-speler van KRC Genk speelde nog maar één keer mee dit seizoen.

De statistieken van Mike Trésor dit seizoen bij Burnley zijn verschrikkelijk om zien. Hij speelde enkel in de FA Cup mee, goed voor een invalbeurt van 33 minuten.

Die situatie inspireerde twee Belgische topclubs om Trésor mogelijk op huurbasis terug naar de Jupiler Pro League te krijgen. Onze landgenoot heeft immers nog een contract tot 2028 in Engeland.

Volgens Transfermarkt wordt hij momenteel nog geschat op 10 miljoen euro, waardoor een definitieve transfer helemaal niet tot de mogelijkheden behoort.

Volgens Het Nieuwsblad hebben RSC Anderlecht en KAA Gent geïnformeerd om Trésor te huren, maar botsten zij al snel op een njet.

Niet van de club, want zij zijn voorstander van een uitleenbeurt. Het is Trésor zelf die vindt dat de tijd nog niet gekomen is om terug in België te gaan voetballen.