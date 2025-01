Actieplan van Cercle Brugge zorgt voor frustraties: "Ze hebben wel heel vaak op de grond gelegen"

Cercle Brugge boekte een nipte 0-1 overwinning op het veld van Dender. Het duel kreeg al vroeg een beslissend kantelpunt toen Davi Hrncar na slechts negen minuten een rode kaart kreeg.

Hierdoor moest de thuisploeg bijna de volledige wedstrijd met tien man verder. Ondanks deze zware opgave gaf Dender een sterke indruk, al bleek het niet genoeg om Cercle van de overwinning af te houden.

Na afloop sprak Vincent Euvrard met gemengde gevoelens over de wedstrijd. Hij erkende dat de rode kaart een cruciale rol speelde: "Het was een frustrerende namiddag voor ons. De rode kaart was zonder twijfel de bepalende factor in deze match. Toch kan ik mijn spelers niets verwijten op het vlak van inzet en overgave."

Euvrard prees vooral de veerkracht die zijn team in de tweede helft toonde: "We hebben in de tweede helft met veel meer durf vooruit gespeeld. Het is jammer dat we uit die kleine momenten niet meer hebben kunnen halen. De actie van Mo Berte had echt een doelpunt moeten opleveren. We hadden een gelijkspel zeker verdiend."

De coach was gefrustreerd, deels door de speelwijze van Cercle Brugge, dat al vroeg tijd begon te rekken. "Onze tegenstrever mag uiteraard spelen zoals ze willen, maar in de tweede helft hebben ze wel heel vaak op de grond gelegen en tijd gerokken. Dat is hun goed recht, maar het maakt het frustrerend voor ons. Mijn spelers hebben zoveel energie en overgave getoond, maar dat werd telkens onderbroken door nutteloze tijdsverliezen."

Ondanks de nederlaag vond Euvrard dat zijn ploeg met opgeheven hoofd kon terugkijken op hun prestatie. "We hebben laten zien dat we een sterk collectief zijn, zelfs met tien man. Dit soort wedstrijden maken ons alleen maar sterker," besloot de coach. De strijdlust van Dender zal zonder twijfel inspiratie bieden voor de komende wedstrijden.