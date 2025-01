OFFICIEEL: Beerschot-verdediger maakt verrassende overstap naar het buitenland

De eerste uitgaande wintertransfer van Beerschot is een feit. Hervé Matthys verlaat het Kiel en trekt naar Polen, waar hij zijn carrière voortzet bij Motor Lublin.

Matthys kwam in de zomer van 2022 over van het Nederlandse ADO Den Haag naar Beerschot. De Belgische verdediger was in zijn eerste seizoen bij de club een belangrijke schakel in de verdediging en speelde een cruciale rol in de promotie naar de Jupiler Pro League.

In het huidige seizoen startte Matthys nog regelmatig in de basiself, maar naarmate het seizoen vorderde, verloor hij zijn plek aan de concurrentie. Mbe Soh en Fayed namen zijn positie over.

Desondanks speelde hij 74 wedstrijden voor de club. Met zijn vertrek naar Motor Lublin komt er een einde aan zijn tijd bij Beerschot.

De club gaf in een officiële mededeling aan Matthys te bedanken voor zijn inzet en wensen hem veel succes in zijn verdere carrière. Beerschot en Matthys gaan dus elk hun eigen weg.

Motor Lublin, de nieuwe club van Matthys, staat momenteel op de zevende plaats in de Poolse Ekstraklasa na 18 speeldagen, met 28 punten. De club heeft ambitieuze plannen en streeft ernaar binnenkort door te stoten naar de top van de Poolse competitie.