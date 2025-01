Youri Tielemans opent zijn hart over zijn opleiding bij Anderlecht, de Champions League, en zijn grootste kracht: "Ze zagen toen al die kwaliteit in mij"

Youri Tielemans, de Belgische middenvelder van Aston Villa, was te gast in de officiële podcast van de club. Daar sprak hij over zijn carrière, zijn jeugd bij Anderlecht en de toekomst in de Champions League.

Tielemans blikte vooruit op de cruciale wedstrijd van dinsdag tegen Monaco in de Champions League. "Onze prestaties in de Champions League zijn goed, en we moeten deze vorm vasthouden. Met de wedstrijd tegen Monaco in het vooruitzicht, zal het heel moeilijk worden, maar als we op zijn minst gelijkspelen, hebben we goede kansen om de top 8 te halen", aldus Tielemans.

De Rode Duivel sprak ook vol lof over coach Unai Emery. "Hij heeft veel ervaring met Europese competities, vooral door zijn Europa League-titels en ervaring in de Champions League. Emery blijft altijd kalm tijdens vergaderingen en bereidt ons goed voor. Dat vertrouwen straalt hij uit naar het team", vertelde Tielemans.

Jeugdopleiding Anderlecht

Tijdens de podcast haalde Tielemans herinneringen op aan zijn tijd in de jeugdopleiding van Anderlecht. Hij vertelde hoe hij als jongeling op een bijzondere manier zijn positie vond.

"In het begin wilde ik doelman worden. Maar na een keer een doelpunt te hebben geïncasseerd, pakte ik de bal, dribbelde iedereen voorbij en scoorde. Vanaf dat moment besloot de coach me als middenvelder in te zetten", zei Tielemans lachend.

"Bij Anderlecht hadden we altijd sterke teams en wonnen we bijna elk toernooi. Ik was geen uitzonderlijke speler, maar ik had van nature leiderschapscapaciteiten. Mijn teamgenoten kozen me vaak als aanvoerder. Die rol voelde toen al heel natuurlijk voor mij, en dat is nog steeds zo", zei de 27-jarige Rode Duivel.