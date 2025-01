Antonio Conte kan niet zonder zijn 'Big Rom', coach is lyrisch na winst in topper

Napoli blijft indruk maken in de Serie A. Na een knappe 2-3-zege tegen Atalanta staat de ploeg van Antonio Conte stevig aan kop met 18 op 18 uit hun laatste zes wedstrijden.

Romelu Lukaku, die dit seizoen al zijn stempel heeft gedrukt, was opnieuw van goudwaarde. Met zijn achtste competitiegoal besliste hij de topper en zorgde hij ervoor dat Napoli met een bonus van zes punten de leiding behoudt, al heeft Inter wel twee matchen minder voorlopig.

De wedstrijd begon nochtans moeizaam voor Napoli. Atalanta, met Charles De Ketelaere verrassend op de bank, kwam op voorsprong via Retegui. Toch toonden de Napolitanen hun efficiëntie. Politano en McTominay zetten Napoli op voorsprong tegen de gang van het spel in.

a rust kwam Atalanta beter voor de dag, en Lookman zette met een fraaie actie de gelijkmaker op het bord. De Ketelaere viel sterk in en testte doelman Meret, maar het was Lukaku die het verschil maakte.

Met een rake kopbal liet Lukaku zien waarom hij essentieel is voor Napoli. Coach Antonio Conte was na afloop vol lof: “Romelu is een speler die altijd alles geeft en ons matchen laat winnen. Hij is enorm belangrijk, maar hij past ook perfect in een team dat hongerig is naar succes.” Die honger is duidelijk te zien in de prestaties van de ploeg, die ondanks een niet al te brede kern sterk blijft presteren.

Met zeven punten voorsprong op Atalanta en Inter op zes punten met twee wedstrijden minder gespeeld, lijkt Napoli in polepositie voor de titel. Lukaku, die zijn leidersrol perfect invult, is daarin een cruciale factor. Zijn fysieke kracht, doelgerichtheid en beslissende acties maken hem onmisbaar voor de Napolitanen in hun jacht op een nieuwe landstitel.