"Hoor ik dat goed?": supporters KAA Gent maken zich ernstig zorgen, maar verliezen de lach niet en reageren op hun manier

KAA Gent bakte er ook tegen Charleroi niet al te veel van dit weekend. Arnar Vidarsson beloofde dat er snel versterking zou gaan komen. En ondertussen bleven de supporters massaal weg uit het stadion.

Neen, wat KAA Gent dit seizoen op de mat brengt is niet echt aantrekkelijk te noemen. De supporters haken dan ook af. Tegen Charleroi zat er op vrijdagavond geen 10.000 man meer in het stadion.

Een diepterecord voor de competitie dit seizoen en een tekenend beeld - al is een vrijdagavond in de kou natuurlijk niet zo leuk als een zondagnamiddag in de zon. Maar toch, de afwezigen hadden niet eens zo hard ongelijk.

Gelukkig blijven de Buffalo's altijd een beetje speciale supporters. Uiteraard was er een striemend fluitconcert zowel bij de rust als bij het laatste fluitsignaal, maar tussendoor blijven ze de grap van de situatie ook wel inzien.

Vrancken bondscoach?

Ondertussen wordt op X en andere sociale media ook gelachen met de zaak. Zo zijn er ondertussen supporters die Wouter Vrancken al aanbieden als bondscoach 'met spijt in het hart' - of hoe de ironie van een Buffalo altijd geniaal blijft.

Dat het belangrijkste van een wedstrijd de drank is? Wij vonden de soep ook een van de hoogtepunten vrijdagavond. Een bloemlezing van een aantal toptweets.

Met pijn in het hart zeg ik.. Vrancken! #gntcha https://t.co/Tdtv8SbFUE — Monsieur Tottenham (@Timo_C15) January 17, 2025

Hoe leeg kan een stadion eig zijn op matchday 😭 #GNTCHA — Zijn we weer (@ZijnWW) January 17, 2025

Hoor ik dat goed 9700 supporters? #gntcha — Keizer Vespasianus 🛵 (@RudprenNew) January 17, 2025