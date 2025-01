Verheyen is scherp over mogelijke transfer: "Gent wordt daar niet beter van"

KAA Gent is nog steeds op zoek naar een nieuwe spits. De meeste pistes lijken te duur, maar het lijkt er op dat er snel een oplossing zal gevonden worden. Ligt die in eigen land of net niet?

Adriano Bertaccini staat al eventjes op de verlanglijst van KAA Gent. De Buffalo's moeten de blessure van Max Dean opvangen en zijn daartoe heel dringend op zoek naar een nieuwe aanvaller.

Sterke man Arnar Vidarsson liet er geen twijfel over bestaan: een nieuwe spits is een prioriteit en zou er in de loop van volgende week moeten gaan komen.

Gent richtte de pijlen aanvankelijk op Rwan Cruz van PFC Ludogorets, maar hij zou met vijf miljoen euro (veel) te duur zijn. Ook de economische realiteit is in Gent neergedaald, zoals Wouter Vrancken eerder ook al aangaf.

Is Bertaccini de juiste man?

Transfermarkt schat de waarde van Bertaccini op drie miljoen euro. De 24-jarige aanvaller heeft een contract tot medio 2027 op Stayen en De Kanaries willen dan ook het onderste uit de kan proberen te halen.

Rest de vraag: is Bertaccini dé man die ze bij Gent nodig hebben? Gert Verheyen heeft zijn twijfels: "Gent wordt niet beter van Bertaccini", was hij streng in Extra Time. "Of Bertaccini er beter van zou worden? Dat zou ook moeilijker zijn."