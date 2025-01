Nicky Hayen komt met opmerkelijke ontboezeming over Juventus: "Vooral van hém was ik fan"

Club Brugge speelt op dinsdagavond misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot dusver. Tegen Juventus Turijn kunnen ze misschien wel de poorten naar de top-24 van de Champions League definitief openbeuken én zeker zijn van nog twee topmatchen.

Nicky Hayen was op jonge leeftijd gecharmeerd door Juventus: "Ik was vooral fan van Alessandro Del Piero in het verleden", bekent hij op zijn persconferentie voorafgaand aan de match tegen de Italianen.

Eventjes geen fan van Juventus

"Automatisch komt er dan ook sympathie voor de club en de ploeg. Dat is doorheen de jaren niet veranderd, maar dinsdagavond gaan we dat heel eventjes opzij zetten."

"Juventus heeft een heel duidelijke structuur met hoge intensiteit en pressing. Daar gaat iedereen in mee, waardoor ze vaak op voorsprong komen en dan een compact blok kunnen neerzetten dat moeilijk te ontwrichten is."

Juventus ongeslagen in Serie A

"Ze hebben enkel tegen Stuttgart verloren en in de competitie zijn ze ook nog ongeslagen. Dat wil toch wel iets zeggen over de kwaliteit die er in hun team rondloopt."

Het zal dus niet makkelijk worden, beseft de coach: "We moeten de beste versie van onszelf bovenhalen om punten te proberen halen. We zijn niet bezig met rekenen, we hebben nog twee wedstrijden om te doen wat nodig is." Een puntje kan voldoende zijn, maar Hayen wil dus meer.