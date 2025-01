Nicky Hayen komt met zeer duidelijke oproep richting supporters Club Brugge voor clash met Juventus

Club Brugge speelt op dinsdagavond misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot dusver. Tegen Juventus Turijn kunnen ze misschien wel de poorten naar de top-24 van de Champions League definitief openbeuken én zeker zijn van nog twee topmatchen. Nicky Hayen beschouwt voor.

Nicky Hayen was op jonge leeftijd gecharmeerd door Juventus. Dat gaat op dinsdagavond echter niets betekenen, want dan is het alles op alles en vol voor de drie punten tegen de club uit Turijn.

Zoveel mogelijk punten pakken

De top-24 halen is het grote doel voor Club Brugge: "We zijn absoluut niet aan het rekenen, want we zitten in een fase waarin we alles in eigen handen hebben nog steeds. We rekenen ook niet op één punt."

"We hebben nog twee wedstrijden, waarin we nog zoveel mogelijk punten willen pakken", aldus Hayen op zijn persconferentie voorafgaand aan het duel tegen De Oude Dame. "Er is het geloof dat we hebben en dat we willen tonen tegen Juventus."

Oproep aan supporters

"We moeten fierheid durven uitstralen. We zijn achttien wedstrijden ongeslagen en die reeks is er niet zomaar gekomen. Er wordt elke dag voor gevochten en gewerkt."

"Dat is de uitstraling die we willen uitstralen, ook naar onze supporters toe. Ik wil een oproep doen naar de supporters toe. Het zal zo goed als uitverkocht zijn en er zal veel sfeer zijn. Kom vroeger naar het stadion, zodat we tijdens de opwarming ook meteen de steun voelen. Tegen Aston Villa en Sporting bewezen dat het een echte heksenketel kan zijn."