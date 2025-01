En Standard dacht er gemakkelijk vanaf te komen: onverwachte wending zorgt voor zeer lastig dossier

Het dossier van Viktor Djukanovic is een lastige voor Standard. Vooral omdat Hammarby niet meewerkt.

Afgelopen zomer leek Standard een goede deal te doen door Viktor Djukanovic te huren. Een winger geschat op zeven miljoen euro door Transfermarkt, wat hem de duurste speler van de kern maakte bij zijn aankomst. Maar de samenwerking is nooit echt van de grond gekomen.

Eerst gehinderd door een enkelblessure, werd de Montenegrijn uiteindelijk belemmerd door zijn speelstijl, die weinig compatibel was met de filosofie van Ivan Leko. Hij heeft nog geen enkele keer als basisspeler op het veld gestaan en zijn marktwaarde is al gehalveerd.

"Het is jammer, want het is een speler die het nummer 10 draagt en we weten dat de verwachtingen hoog zijn. Misschien passen ons systeem en onze manier van spelen niet bij hem. Het is een speler met kwaliteit, die goed is in één-op-één duels. Hij is een groot talent, maar hij heeft nog werk nodig. We zullen zien wat er met hem gebeurt, maar hij zal zeker een mooie carrière tegemoet gaan", verklaarde Leko enkele dagen geleden over hem.

Hoe zal Djukanovic het in de tweede seizoenshelft doen?

Er werd verwacht dat Hammarby (zijn moederclub) zijn uitleenbeurt deze winter zou beëindigen, waarschijnlijk om hem elders naartoe te sturen. Het was enkel nog wachten op de officiële bevestiging. Maar de wind lijkt te zijn gedraaid. Sacha Tavolieri meldt dat de Zweden hebben besloten om hun recht op terugroeping niet uit te oefenen.

Met andere woorden: Djukanovic zal zelf een oplossing moeten zoeken. Een lastige situatie voor Standard, die doet denken aan die van Marko Bulat, een ander profiel die creativiteit zou moeten brengen aan het team en waarvoor de club ook geen mogelijkheid heeft om de uitleenbeurt stop te zetten.