KAA Gent-voorzitter Sam Baro geeft meer uitleg bij afscheid van Wouter Vrancken: "Gingen altijd één stap vooruit en soms zelfs drie achteruit"

Wouter Vrancken is niet langer coach van KAA Gent. Beide partijen gingen in onderling overleg uit elkaar, voorzitter Sam Baro gaf dinsdag meer uitleg bij de keuze.

Dinsdag kwam KAA Gent plots met het nieuws dat Wouter Vrancken niet langer coach is van de club. Ze gingen in onderling overleg uit elkaar. Wouter Vrancken bedankte de fans, spelers en staf al kort in een mededeling op de clubwebsite.

Dinsdagnamiddag gaf voorzitter Sam Baro nog een persconferentie om de beslissing wat beter toe te lichten. Hij gaf toe dat het echt niet zoals gehoopt loopt bij de club op dit moment.

"We hebben niet de start genomen die we wilden nemen. Het begin was veelbelovend, net als de resultaten. We waren ons ervan bewust dat dit een groeiverhaal zou worden met veel nieuwe gezichten in de club, zowel op als naast het veld", begon hij volgens Het Laatste Nieuws.

"Maar de laatste maanden kabbelden we beetje bij beetje naar beneden. Het resultaat was altijd één stap vooruit en soms zelfs drie achteruit, terwijl het in een groeiverhaal omgekeerd moet zijn", gaat hij verder.

Nadien ging hij nog wat dieper in op het afscheid van Vrancken. "Uit veel gesprekken met de coach is de voorbije weken gebleken, om de ploeg wat extra zuurstof te geven, dat een stap opzij van de coach het beste zou zijn. Daar zijn we sámen het over eens geraakt, het was geen beslissing van één partij."

"Ik wil sowieso mijn respect voor Wouter Vrancken als mens en als coach uitspreken. Hij heeft hard gewerkt en er zijn mooie prestaties geleverd, maar niet alles is uit de ploeg gekomen wat er moet uitkomen. Vanaf vandaag gaan we op zoek naar een nieuwe trainer. Er liggen nog geen namen op tafel. Danijel Milicevic zal tijdelijk het roer overnemen", besluit hij.