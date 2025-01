Komt Vanzeir nog? Arnar Vidarsson bevestigt dat KAA Gent nog zal toeslaan op de mercato: "We zijn met drie dossiers concreet bezig"

KAA Gent is duidelijk van plan om zich nog te versterken deze winter. Dat bevestigde Manager Sports Arnar Vidarsson ook.

KAA Gent en Wouter Vrancken zijn dinsdag uit elkaar gegaan, in onderling overleg. Beide partijen waren het erover eens dit een goed idee zou zijn.

Maar het is natuurlijk altijd makkelijk om de schuld bij de coach te leggen. Voorzitter Sam Baro was al scherp voor zijn spelers en zei dat hij meer verwacht van een kern waar hij 30 miljoen euro in heeft gestoken.

Arnar Vidarsson vertelde op de persconferentie van dinsdag dat Gent nog van plan is om toe te slaan op de mercato. "Het is zeer moeilijk om een goeie en tegelijk betaalbare spits te vinden", begint hij volgens Het Laatste Nieuws. Met het uitvallen van Max Dean is dat de prioriteit op dit moment.

"Er zijn veel zaken die spelen en waar we rekening mee moeten houden in dossiers. Op dit moment zijn we met drie spitsendossiers concreet bezig. Eerst en vooral gaat het om een jonge aanvaller die ook kan uitkomen voor het tweede elftal, maar daarnaast ook Dante Vanzeir en Rwan Cruz van Ludogorets."

"Als het enigszins mogelijk is, zullen wij die drie dossiers afronden. Het is alleszins de wens van ons allemaal. Dan hebben wij meer dan genoeg kwaliteit, ook in de breedte, om onze ambities te realiseren", besluit hij.