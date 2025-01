"Nog met twee, drie spelers bezig": Groot probleem voor Club Brugge om opvolger Skov Olsen te strikken

Andreas Skov Olsen verliet deze maand Club Brugge. Hij gaat aan de slag bij Wolfsburg in de Bundesliga. Het is uitkijken wie de opvolger van de Deen wordt.

Bij Club Brugge wisten ze heel goed wat ze wilden hebben voor Andreas Skov Olsen. Bob Madou vertelt aan Het Laatste Nieuws dat de prijs vastlag.

Voor de bekermatch tegen KRC Genk werd samengezeten om de situatie te bespreken. “Bart (Verhaeghe, red.), ik, Nicky Laukens (CFO), Dévy Rigaux (Director of Football), Maarten Dedobbeleer (Sports Director), Guilian Preud’homme (CEO van NXT en YLA) en Lucas Verhaeghe. Letterlijk iedereen heeft toen vanuit zijn expertise gezegd wat ie dacht”, klinkt het.

En Madou weet nog perfect wat er toen allemaal gezegd werd. “Maarten: ‘Weet dat Skóras vorig jaar 91% van de minuten gespeeld heeft in de play-offs en Skov slechts 29%.’ Guilian: ‘Bij NXT doet Shandre Campbell het goed op de wing. Als we erin geloven, waarom geven we hem nu al geen kans?’ Lucas: ‘We hebben drie valabele namen op die positie in onze schaduwelf.”

En dan was er uiteraard ook nog een inkomende transfer als mogelijkheid. “Dévy: ‘Ik ben met twee, drie spelers bezig, maar ze vragen meer dan 9 miljoen euro. En hoeveel wintertransfers hebben direct impact?’”