Club in crisis: coach Julien Duranville wordt ontslagen na nieuw verlies en pijnlijke klassementen

De nederlaag op het veld van Bologna in de Champions League, afgelopen dinsdagavond, was er te veel aan. Nuri Sahin is niet langer de coach van Borussia Dortmund.

Borussia Dortmund staat op het punt om zijn seizoen volledig te verprutsen. In de Bundesliga bezet de club uit het Ruhrgebied slechts de tiende plaats en heeft al een achterstand van twintig (!) punten op Bayern München. In de Champions League is de situatie niet veel beter voor de Borussen, die afgelopen dinsdag opnieuw werden verslagen op het veld van Bologna (2-1). Dortmund staat 13e in de groepsfase, met 12 punten, en zal toch de play-offs spelen. Het blijft echter een onaanvaardbare balans voor een team van Borussia Dortmund dat geacht wordt aan de top te staan in Duitsland, en werd uitgeschakeld in de beker sinds de 1/16e finales en hun nederlaag tegen Wolfsburg. Vanochtend werd bekend dat de nederlaag in Bologna de laatste was voor Nuri Sahin aan het roer van BVB. De Turkse coach is ontslagen, volgens de BILD en de Italiaanse journalist Nicolo Schira. Dit betekent dus de komst van een nieuwe coach voor Julien Duranville, die de eerste 64 minuten van de nederlaag in Bologna speelde voordat hij werd vervangen door Karim Adeyemi. Duranville verliet zijn team bij 0-1, waarna de Italianen twee doelpunten maakten binnen twintig minuten voor het einde.