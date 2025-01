OFFICIEEL: Anderlecht vangt toch nog enkele miljoenen voor Anders Dreyer, die heel speciale transfer maakt

Het hing al in de lucht, maar woensdag werd het nieuws officieel bekendgemaakt: Anders Dreyer verlaat Anderlecht. De Deense winger trekt naar de MLS.

Anderlecht ziet niet één, maar wel twee spelers naar de MLS vertrekken. Na Zanka, die naar LA Galaxy is vertrokken, trekt nu ook Anders Dreyer naar de Amerikaanse competitie.

Het dossier rond Dreyer werd snel concreet, want de deal is nu officieel rond. De winger is nu een speler van San Diego, waar hij een contract voor drie jaar heeft getekend.

Anders naar Amerika. Dreyer sluit zich aan bij MLS-club San Diego. Bedankt voor alles. šŸŸ£āšŖ



Meer info in de app. pic.twitter.com/vhhwaqItbb — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) 22 januari 2025

Paars-wit ontvangt iets meer dan vijf miljoen euro. Een bedrag dat ongetwijfeld hoger zou zijn geweest als het bestuur hem afgelopen zomer had verkocht, toen er nog enorm veel interesse was.

Want we mogen niet vergeten dat hij het was die het team vorig seizoen leidde met zijn 21 doelpunten en 9 assists. Dit seizoen zat hij aan drie doelpunten en zes assists in 18 competitiewedstrijden.

Dreyer was de eerste opvallende Deense aankoop van het Fredberg-tijdperk. Nu blijven alleen Kasper Dolberg en Mads Kikkenborg over in de kern. Het is sowieso een speciale transfer, aangezien San Diego nu pas begint met 'bestaan'. De club neemt vanaf 2025 voor het eerst deel aan de Western Conference in de MLS.