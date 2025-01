Hij zat in de lichting van Charles De Ketelaere, maar een ernstig ongeval veranderde voorgoed zijn voetballeven

Yannis Van Rumst begon te voetballen bij SK Oudegem en kwam via Lokeren uiteindelijk bij Club Brugge. Daar speelde hij tien jaar in de jeugdopleiding, maar een ongeval gooide roet in het eten van zijn carrière.

“Het begon bij SK Oudegem, waar ik samen met mijn vader als trainer speelde. Daarna kwam ik via Lokeren bij Club Brugge", vertelt Van Rumst in Het Nieuwsblad. Zijn droom om door te breken bij Club Brugge werd echter gebroken toen hij in de jeugdafdeling U18 werd aangereden door een bestelwagen. Het ongeval leidde tot een hersenschudding, een gebroken neus en een open beenbreuk. "De club steunde me tijdens mijn revalidatie, maar uiteindelijk werd ik medisch afgekeurd. Het was moeilijk te accepteren, vooral omdat ik net op het punt stond bij Club NXT te gaan spelen.” Zijn hoop om bij Club NXT door te breken, werd door het ongeluk ontnomen. "Ik zat in een lichting met talenten zoals Charles De Ketelaere, maar voor mij was het voorbij bij Club Brugge." Na zijn vertrek bij Club Brugge kwam Van Rumst terecht bij FC Lebbeke, waar hij als middenvelder speelt. “We hebben genoeg kwaliteit om niet in de degradatiezone terecht te komen", besluit hij.