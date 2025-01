Hubert legt de snelle en verrassende terugkeer van Francis Amuzu na zware blessure tegen Club Brugge uit

Kleine verrassing bij het bekijken van de selectie van RSC Anderlecht voor de wedstrijd in de Europa League. Francis Amuzu is erbij. Nog geen twee weken na zijn blessure tegen Club Brugge is hij dus terug.

De beelden waren angstaanjagend: tegen FC Brugge bleef Francis Amuzu vlak voor de rust minutenlang op de grond liggen - bijna de hele rust - en moest per brancard worden afgevoerd na een botsing met Ordoñez.

Het verdict viel na de wedstrijd: zware hersenschudding voor de Anderlechtse winger en enkele weken rust. Toch is hij anderhalve week later alweer terug in de kern van paarswit voor de verplaatsing naar Viktoria Plzen.

"Er is een zeer duidelijk protocol in dit soort gevallen, afhankelijk van de symptomen", legt David Hubert deze woensdag uit tijdens een persconferentie. "Francis heeft de nodige rust gekregen na de botsing. We hebben zijn toestand nauwlettend gevolgd en zodra hij de mogelijkheid had om terug te keren naar de club, deed hij dat".

Amuzu hervatte vervolgens geleidelijk de training. "Hij begon met fietsen en contactloze trainingen, en deze week was hij terug bij de groep. Hij is daarom beschikbaar en selecteerbaar, en is een extra optie", verheugt Hubert zich.

Er wordt echter niet verwacht dat Francis Amuzu veel speeltijd zal krijgen, eerder een invalbeurt aan het einde van de wedstrijd, als hij al speelt. Er zal geen enkel risico met hem worden genomen.