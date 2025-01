Hubert verstopt zich nergens achter en baalt dat Anderlecht zichzelf in de voet schiet: "Geen tweede keer in de val trappen"

Nog geen rechtstreekse kwalificatie voor de top 8 voor Anderlecht. David Hubert zag zijn team in Tsjechië maar pover voor de dag komen.

"We zijn overpowerd geweest", is de simpele analyse van de Anderlecht-coach bij Sporza. Viktoria Plzen maakte al voor rust het verschil. "We wisten dat zij een heel direct spel hebben. Als je de duels en tweede ballen bekijkt uit de eerste helft, scoren we heel laag. Het beste voorbeeld is die tweede goal op een heel cruciaal moment. Ze komen zo direct in de zestien."

Twee keer konden ze het afmaken. De thuisploeg kon zich zelfs een gemiste penalty permitteren. "Je moet erkennen in het begin dat het zo'n wedstrijd zal worden. Dan moet je slimmer omgaan met het risico dat je in je eigen spel legt. Dat hebben we in de tweede helft niet goed gedaan", stelt Hubert vast. "Voetballend is het heel moeiljk op dit terrein."

Hubert wil de zaken benoemen

Een excuus voor de nederlaag is dat echter niet. "Je schiet uzelf in de voet, met verkeerde controles en keuzes bij het uitvoetballen. Het vertrouwen sluipt dan weg. Dat is iets menselijk. We moeten gewoon slimmer met de omstandigheden omgaan. Het is niet mijn gewoonte om excuses te zoeken in een druk programma en uitgaande transfers. We moeten de zaken benoemen, we waren vandaag niet scherp genoeg."

Wat is nu het beste: dit snel vergeten of toch meenemen naar de volgende wedstrijden? "We moeten dit meenemen als een les. We hebben het geluk dat we het heel goed gedaan hebben in deze competitie. We hebben ons lot nog in eigen handen. Als we zeven matchen geleden wisten dat dit onze positie zou zijn, hadden we met beide handen getekend."

Nu nog druk op de ketel voor Anderlecht

Het is nu wel kwestie om die kwalificatie binnen te halen tegen Hoffenheim. "We mogen geen tweede keer in de val trappen."