Romelu Lukaku heeft bijzondere boodschap voor de fans van de Rode Duivels

2025 wordt het jaar van de nieuwe kans voor de Rode Duivels. Een nieuwe bondscoach moet voor een nieuw elan zorgen.

2024 was een jaar om snel te vergeten als het over de nationale ploeg gaat. Het kreeg eerder deze maand nog een staartje met het ontslag van bondscoach Domenico Tedesco.

De Rode Duivels krijgen een nieuwe kans om te scoren. Dan moeten ze eind maart wel voorbij Oekraïne om in de A-league van de Nations League te blijven. Daarna volgen de kwalificatiematchen voor het WK.

“De meeste Rode Duivels spelen in het buitenland, maar we zijn niet vergeten waar het voor ons allemaal is begonnen: in België”, begint Romelu Lukaku bij Sporza aan een opvallende boodschap voor de supporters van de Duivels.

“We komen uit alle uithoeken van het land, net als onze supporters. We zijn dan ook blij dat we dit jaar naar hen toe gaan, want dat zal ons ongetwijfeld een extra boost geven om goed te presteren. Kom ons aanmoedigen, we rekenen op jullie steun om eerst te winnen tegen Oekraïne en ons dan te kwalificeren voor het WK.”

De Rode Duivels zullen de verschillende kwalificatiematchen telkens afwerken in een ander stadion. Zo hoopt de voetbalbond met alle supporters in het hele land in contact te komen.

“Het is dan ook met veel enthousiasme dat we dit jaar door België trekken, steeds op zoek naar die steun die onze ploeg naar nieuwe hoogtes kan brengen. Want zowel op het veld als in de tribunes is onze missie dezelfde: 90 minuten lang het allerbeste van onszelf geven. Samen staan we sterk!”, vult Manu Leroy, directeur marketing en communicatie, aan.