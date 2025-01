Fransen maken grapjes over de benoeming van Rudi Garcia als bondscoach van de Rode Duivels

Het is officieel, Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. Een keuze die verdeeldheid zaait bij ons en veel gelach veroorzaakt over de grens.

We hadden niet verwacht dat zijn naam zou worden gekozen door Vincent Mannaert en de Belgische bond. Rudi Garcia is de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels.

Een keuze die hier verdeeldheid zaait. In het noorden van het land begreep de voormalige Rode Duivel van Anderlecht en Club Brugge, Marc Degryse, de benoeming van de Franse coach niet, die in zijn vorige clubs ruzie had met zijn sterspelers.

Een mening die niet werd gedeeld door de commentator en analist Peter Vandenbempt, die van mening is dat de temperamentvolle voormalige coach van Lille, Marseille, AS Roma en Napoli onze nationale ploeg kan helpen vooruitgang te boeken.

De Franse fans maken grapjes over de benoeming van Rudi Garcia als hoofd van de Rode Duivels

Als hier de neiging is tot vragen stellen, is het eerder spot die naar voren komt aan de andere kant van de grens. "Rudi Garcia is de kampioen van sollicitatiegesprekken, hij heeft de beste manager ter wereld," is onder andere te lezen in enkele reacties. "Arme Belgen, ze zullen voorlopig niets winnen."

Aan de andere kant heeft de Frans-Belgische journalist Swann Borsellino willen relativeren op zijn X-account. "Ondanks de heersende opinie denk ik dat Rudi Garcia als bondscoach verre van dom is en ik denk dat velen zijn vermogen onderschatten om uitstekend te zijn in een nationale teamcontext. Op het gebied van ego-management en werken met jongeren, twee zaken waar de Rode Duivels behoefte aan hebben, zal hij het weten te doen. En een pluspunt: hij is een uitstekende communicator."