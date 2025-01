Ilaimaharitra maakt Rik De Mil helemaal af na wat er gebeurde in Charleroi: "Hij heeft me vernederd, het was hypocriet"

Na 231 wedstrijden en zeven seizoenen, waarvan drie als aanvoerder, verliet Marco Ilaimaharitra afgelopen zomer Charleroi in stilte. Voor het eerst blikt hij terug op een afscheid dat hem zwaar is gevallen.

"Ik voelde al snel dat mijn tijd voorbij was", zegt hij in L'Avenir. "Toen Rik De Mil in maart arriveerde, plaatste hij me in de tweede ploeg tijdens een oefenwedstrijd. Al bij de eerste trainingen merkte ik wie zijn voorkeur had."

Ilaimaharitra heeft weinig begrip voor hoe de situatie werd aangepakt. "Ik denk niet dat het een bewuste poging was om zijn autoriteit te tonen, maar eerder een makkelijke keuze. Ik zat aan het einde van mijn contract, en Etienne Camara speelde goed. Toch stoorde de manier waarop het gebeurde me enorm. Dat zijn zaken die ooit nog uitgepraat moeten worden."

Zijn laatste wedstrijd voor Charleroi, tegen Kortrijk, was volgens hem een dieptepunt. "De coach bracht me pas vier minuten voor tijd in. Dat voelde als een vernedering, alsof ik een jonge speler uit de U23 was die een extraatje kreeg. Het was een totaal gebrek aan respect. Ik waardeer eerlijkheid, maar dit was hypocriet. Voor de buitenwereld deed hij alsof alles goed was, maar tegen mij zei hij niets."

Het gebrek aan erkenning na afloop raakte hem diep. "Na die wedstrijd had niemand oog voor me, behalve Isaac Mbenza, Adem Zorgane en Martin Delavallée. Isaac moest zelfs aangeven dat het mijn laatste wedstrijd was. Daarna heb ik mijn spullen gepakt en ben ik vertrokken. Bij mijn afscheid kreeg ik slechts een handdruk en een koele 'ciao'."

Ilaimaharitra had meer verwacht na zijn jarenlange inzet voor de club. "Het deed pijn. Ik voelde me niet gerespecteerd of gewaardeerd. Ik had gehoopt op een ander einde, maar ik neem niemand iets kwalijk. Dit alles heeft me geleerd dingen te relativeren."

Nu hij bij Kortrijk speelt, heeft hij een andere kijk op het voetbal. "Ik ben emotioneel losgekomen van het spel. Ik geef alles voor Kortrijk, de club die me een kans heeft gegeven. Maar wat er bij Charleroi is gebeurd, heeft mijn passie voor het spel veranderd", besluit hij.