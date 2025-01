Hubert licht drie individuele prestaties toe: "Dat hij ziek was? Dat is voor mij geen excuus"

David Hubert heeft dit seizoen toch al heel wat hindernissen moeten overwinnen. Elke match heeft hij wel een nieuwe geblesseerde. Nu was dat zijn nummer 1, Colin Coosemans. Mads Kikkenborg werd zijn vervanger en over zijn prestatie had hij wel iets te zeggen.

Brian Riemer had weinig vertrouwen in zijn landgenoot en die werd steevast aan de kant gehouden. David Hubert zette hem eerder al in de bekermatch tegen Tubeke en twijfelde nu ook niet. Hubert prees ook zijn doelman: “Mads heeft twee à drie heel goede reddingen gemaakt", klonk het.

"Colin liep een kleine blessure op en is daar niet goed van gerecupereerd. Het was een risico om hem te laten spelen, want we konden hem voor meerdere matchen verliezen. Colin blijft onze nummer één en Mads de nummer twee, maar Mads heeft het nu twee keer uitstekend gedaan."

"Dat Mads deze morgen nog ziek was? Goeie info", zei Hubert met een knipoog. "Maar ziekte is voor mij geen item of excuus. Ik herinner me dat ik zelf mijn beste wedstrijden speelde terwijl ik erg ziek was.”

Goto heeft het heel goed gedaan, ook zonder bal

Maar het was niet enkel Kikkenborg die lof kreeg. “Er zijn drie prestaties die er voor mij positief uitspringen", begon Hubert. “Dolberg is gekwetst, en Vazquez heeft nu 3,5 matchen volledig moeten spelen. Ik ken Goto zijn kwaliteiten al van bij de Futures, en ik vond dat dit het juiste moment was om hem te laten starten. Hij heeft het echt heel goed gedaan, ook zonder bal. Hij was heel gedisciplineerd en wist de bal vast te houden, zoals bij die kans voor Sardella.”

Met Lucas Hey maakte ook een verdediger zijn debuut. Zijn komst zou Leander Dendoncker moeten toestaan om op te schuiven naar het middenveld. "Dat is een optie waar we naar kijken."

Degreef stond trouwens nog klaar om in te vallen voor Hazard, maar de winger wuifde dat weg. Hubert zag het echter anders. "Moussa is uitgevallen, en die laatste wissel was niet echt gepland. Thorgan wil alles spelen, maar wij zullen beslissen wat het beste is voor de ploeg en voor hem.”