Chris Coleman ziet ervaren kracht terugkeren: middenvelder klaar voor KV Mechelen?

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na weken van blessureleed maakte Birger Verstraete zondagavond zijn langverwachte rentree voor OH Leuven in het duel tegen zijn ex-club AA Gent. De Leuvenaars konden na drie nederlagen op rij eindelijk een punt pakken.

De middenvelder speelde zijn laatste wedstrijd eind december en kampte sindsdien met een hielblessure. Tegen Gent kreeg hij een invalbeurt van ruim twintig minuten.

“Het voelde goed om terug op het veld te staan", zei Verstraete na afloop in Het Nieuwsblad. “Maar eerlijk gezegd is het nog niet helemaal zoals het moet. Ik voel mijn hiel na de wedstrijd weer wat, dat blijft irritant.”

“Vanop de bank is het moeilijk een wedstrijd goed te analyseren, maar ik zag twee ploegen die kansen hadden om te winnen. Het is een punt waar we ons aan kunnen optrekken", aldus Verstraete.

Vrijdag wacht een belangrijke wedstrijd tegen KV Mechelen, opnieuw een ex-club van Verstraete. De vraag is hoeveel hij dan kan spelen.

De terugkeer van Verstraete kan een cruciale factor worden in de resterende wedstrijden. Zijn hoop is om vrijdag opnieuw het verschil te kunnen maken tegen KV Mechelen.