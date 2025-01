'Deze 17-jarige moet de vervanger van Skov Olsen worden: Club Brugge zal wel miljoenen op tafel moeten gooien'

Wie zal Andreas Skov Olsen vervangen bij Club Brugge? Blauw-zwart zou mikken op een jonge Kroatische sensatie, Bruno Durdov, volgens Sacha Tavolieri.

De piste van Ibrahim Adel, die eerder genoemd werd, lijkt uit zicht te raken. Hij trekt naar alle waarschijnlijkheid naar Spanje, hoewel ook KAA Gent nog steeds geïnteresseerd is.

Op dit moment zijn de Bruggelingen in contact met Hajduk Split, de club van het 17-jarige talent. Er wordt momenteel onderhandeld over een overeenkomst.

Maandag zou er zelfs al een bod kunnen volgen. Het zou moeten gaan om een bedrag tussen de 4 en de 5 miljoen euro.

Durdov heeft dit seizoen 19 wedstrijden gespeeld in alle competities, vaak als invaller. Hij heeft 3 doelpunten gescoord in de 709 minuten. De linksvoetige winger zou de vervanger van Skov Olsen moeten worden.

Club Brugge wil in de komende dagen Bruno Durdov aantrekken! De club richt zich op het 17-jarige Kroatische talent als vervanger voor Andreas Skov Olsen.



Na een poging met Ibrahim Adel (die naar Spanje zou verhuizen, zelfs als KAA Gent nog steeds geïnteresseerd is), zijn Blauw & Zwart in contact met Hajduk Split.