Genk grijpt nogmaals in en haalt trainer weg bij ploeg die vecht tegen degradatie

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Avanti Stekene moet opnieuw op zoek naar een coach. Stefan Van Dender verlaat de club om assistent-trainer te worden bij Jong Genk in de Challenger Pro League. Dit nieuws komt op een moeilijk moment, want Stekene staat laatste in de derde afdeling.

Zondagavond kondigde Stefan Van Dender aan dat hij Stekene verlaat. Hij wordt assistent-trainer bij Jong Genk, waar hij Johan Van Rumst zal helpen. Van Dender coachte zondag nog de wedstrijd tegen Eendracht Elene-Grotenberge, die Stekene met 0-1 verloor. Na de wedstrijd vertelde hij aan de spelers, staf en het bestuur dat hij de club direct zou verlaten. “We bedanken Stefan voor zijn inzet", aldus de club. Het vertrek van Van Dender komt op een lastig moment. Stekene staat laatste in de derde afdeling en moet vechten om het behoud te verzekeren. T2 Steve De Maesschalck en T3 Pieter Velghe nemen voorlopig de leiding over het team. Van Dender heeft volgens zijn voormalig werkgever, Bert De Meyer, altijd de ambitie gehad om hogerop te komen als trainer. “Hij kende Johan Van Rumst al goed en had afgesproken dat ze ooit samen wilden werken. Deze kans kon hij niet laten liggen", vertelt De Meyer in Het Nieuwsblad. Johan Van Rumst, de nieuwe hoofdtrainer van Jong Genk, is geen onbekende bij Racing Genk. Hij was assistent van Philippe Clement toen Genk in 2018/2019 kampioen werd. Samen met Van Dender wil hij Jong Genk verder ontwikkelen.