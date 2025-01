'Anderlecht kan in cruciale Europa League-wedstrijd nog steeds niet rekenen op belangrijke schakel'

Anderlecht moest het afgelopen weekend zonder Colin Coosemans doen, die geblesseerd was. De kans is groot dat hij ook niet beschikbaar is voor de laatste match in de League Phase van de Europa League.

Anderlecht verloor vorige week van Viktoria Plzen, en echt niet na een verdienstelijke prestatie. Tegen KV Mechelen kon paars-wit de uitschuiver wel rechtzetten door met 4-1 te winnen. Dit deden de Brusselaars zonder Colin Coosemans, die wel bij de selectie zat. Kort voor de wedstrijd kwam het nieuws naar buiten dat hij niet helemaal fit zou zijn. Zo kon Mads Kikkenborg zijn competitiedebuut maken bij Anderlecht. De Deense doelman speelde nog maar één wedstrijd mee, en dat was in de beker tegen Tubize-Braine. Uiteindelijk deed hij het heel goed tegen Malinwa. Het lijkt er nu op dat Kikkenborg nog eens tussen de palen zal staan. Het Nieuwsblad meldt namelijk dat Coosemans naar alle waarschijnlijkheid nog out zal zijn voor het Europa League-duel tegen Hoffenheim. Coosemans zit met een kleine hamstringblessure, maar het gaat vooral om het vermijden van risico's. Na de prestatie van Kikkenborg tegen KV Mechelen zullen ze bij paars-wit wel wat meer vertrouwen hebben in hun tweede doelman.