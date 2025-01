Club Brugge-spelers krijgen leuke en opvallende boost voor cruciale match tegen Manchester City

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge neemt het woensdag op tegen Manchester City in de Champions League. De spelers zullen een leuke boost krijgen.

Club Brugge speelt nog één wedstrijd in de League Phase van de Champions League, tegen Manchester City. Een zeer bepalende wedstrijd voor beide ploegen.

Iedereen had op voorhand wel gedacht dat het voor City een overbodige match zou zijn, al is dat nu helemaal niet het geval. De troepen van Pep Guardiola moéten winnen om door te stoten.

Club Brugge maakt al meer kans om de volgende ronde te bereiken. Toch zal Nicky Hayen liefst punten willen halen in Manchester, wat niet vanzelfsprekend is.

Blauw-zwart krijgt in ieder geval een leuke boost: Het Laatste Nieuws meldt dat er 14 spelersvrouwen meereizen naar Engeland. Ook het gezin Hayen maakt de reis.

Iets wat Club in het verleden ook al deed bij de Europese verplaatsingen naar PAOK en Fiorentina. De spelersvrouwen slapen dan wel niet in het spelershotel. Ze kunnen elkaar na de match kort zien, en komen elkaar dan terug tegen op de luchthaven in Manchester.