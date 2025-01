Coach bevestigt vertrek van 20-jarige Belg naar Saudi-Arabië: "Ik was verrast dat hij er zelf iets voor voelde"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Matteo Dams heeft besloten: de 20-jarige Belg trekt naar Saudi-Arabië om voor Al-Ahli te gaan spelen. Zijn huidige coach, Peter Bosz, reageerde op zijn nakende vertrek.

Matteo Dams heeft zich dit seizoen enorm goed bewezen bij PSV. De linksachter zag zijn marktwaarde ook stijgen tot 5 miljoen euro.

Het loopt voor hem bijzonder goed in Nederland, hij had dan ook al een akkoord over een contractverlenging. Maar toch zal Dams vertrekken.

PSV heeft een akkoord met Al-Ahli en zal 8 tot 10 miljoen euro vangen voor Dams. Zijn coach, Peter Bosz, bevestigde dat zijn verdediger op vertrekken staat.

"Ik wist al een tijdje dat er iets speelde, maar ik was eerlijk gezegd wel verrast dat hij daar zelf ook iets voor voelt. Dan zie je nog maar eens hoe snel het gaat", vertelt hij volgens Het Nieuwsblad.

"Matteo ging in een half jaar tijd vanuit de jeugd van PSV naar deze transfer. Hij heeft zijn afwegingen gemaakt. Ik gun hem deze grote transfer oprecht, al is het verrassend dat hij naar Saudi-Arabië trekt. Hij heeft een half jaar lang geweldig gedaan bij ons", besluit Bosz.