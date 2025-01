Kunnen ze voor de redding zorgen? Analisten vol lof voor winteraanwinst(en): "Hij zorgt voor voetballend vermogen"

KV Kortrijk zit nog steeds in de gevarenzone in de Jupiler Pro League. Dit weekend pakten ze wel uit met een prima prestatie en een knap gelijkspel tegen Club Brugge.

KV Kortrijk staat nog steeds voorlaatste in de Jupiler Pro League, maar het heeft nog zeven wedstrijden om daar iets aan te gaan veranderen. En dan is het mogelijk ook rekenen op een aantal van de winteraanwinsten.

Twee aanwinsten

Marco Ilaimaharitra werd transfervrij aangeworven, terwijl ook Karim Dermane meteen indruk maakte op het middenveld van De Kerels. Karim Dermane kwam half januari over van Lommel SK en wordt tot aan het einde van dit seizoen uitgeleend aan de West-Vlaamse club.

Dermane kwam in de zomer van 2023 aan in Lommel, dat hem toen voor 2,1 miljoen euro overnam van Feyenoord. Sindsdien groeide hij uit tot een sterkhouder op het middenveld en ook bij Kortrijk liet hij meteen zien wat hij kan.

Voetballend vermogen

"Dermane is nieuw en was ook tegen Anderlecht al heel goed. Het is een speler die voetballend vermogen heeft. Ondanks het feit dat ze weinig balbezit hadden, deden ze het allemaal prima", aldus Gert Verheyen in Extra Time.

"Je ziet aan alles dat het er goed uit ziet. Nu gaat het ook nog over goals maken en dan zal het toch allemaal voorlopig nog van Ferri moeten komen."