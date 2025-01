Gewoon onmisbaar, zoals alweer bewezen: Club Brugge leunt morgen hard op zijn sterspeler

Afgelopen weekend werd het nog maar eens duidelijk wie de belangrijkste man bij Club Brugge is. Er mag nog zoveel talent rondlopen in de kern, de speler die dat talent laat renderen is en blijft Hans Vanaken.

Hans Vanaken is zoveel meer dan zijn indrukwekkende statistieken bij Club Brugge. 483 matchen: 135 goals en 103 assists. Dat noemen ze bepalend zijn in zowat de helft van de matchen van blauw-zwart. Maar die statistieken zeggen niet alles over zijn waarde voor de ploeg.

In Westkapelle waren ze blij dat ze een uitgeziekte Vanaken deze week terug op training zagen voor de belangrijke confrontatie met Manchester City. Zonder hun kapitein leek het immers bijna onmogelijk om iets neer te zetten.

Creatief maar ook rustpunt

Tegen KV Kortrijk werd hij absoluut gemist. Tegen het laag blok van de West-Vlaamse buren vond Club geen openingen. De creativiteit ontbrak. Op zijn 32ste is Vanaken nog altijd de allesbepalende figuur bij Club.

Vanaken is meer dan een gewone middenvelder; hij is de schakel die het spel vloeiend houdt en medespelers ruimte biedt. Hij kan het zowat allemaal: in één tijd spelen, een dubbele dekking uitlokken waardoor ploegmaats vrij komen en de bal bijhouden zodat de ploeg kan opschuiven.

Dat laatste wordt morgen in het Etihad Stadium uitermate belangrijk. Zonder Vanaken heeft Club immers geen rustpunt. In een match waarvan verwacht wordt dat ze de bal in grote mate aan de tegenstander moeten laten, zal het belangrijk zijn dat er ergens iemand de bal ook in de ploeg kan houden.

Nooit paniek

Zijn kalmte en precisie onder druk zijn van onschatbare waarde. In zulke situaties excelleert hij in het simpel houden van het spel, met feilloze korte passes en overzicht. Ook zijn ervaring in de Champions League is cruciaal. Vanaken, bijgenaamd ‘Mister Champions League’, heeft al meer dan 50 wedstrijden op het hoogste Europese niveau gespeeld en scoorde daarin tien keer.

Naast zijn technische kwaliteiten brengt Vanaken ook mentale stabiliteit. Hij raakt niet in paniek onder druk, speelt nooit blindelings de bal weg en blijft altijd rustig, zelfs in stressvolle situaties. Die mentale kracht maakt hem een natuurlijke leider op het veld. Tegen Manchester City kan zijn inzicht en ervaring het verschil maken, zowel defensief als offensief.