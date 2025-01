Pep Guardiola komt met heel mooie woorden voor Club Brugge-speler: "Hij is een uitzonderlijke speler"

Manchester City ontvangt woensdagavond Club Brugge. Pep Guardiola blikte al even vooruit op de wedstrijd.

Een goed moment om het tegen Manchester City op te nemen zal er nooit zijn, maar de club heeft het al een heel seizoen moeilijk. Dat terwijl ze bij Club Brugge ondertussen vergeten zijn hoe het is om te verliezen.

"Ze zijn al 20 matchen ongeslagen, wij niet", merkt Pep Guardiola op tijdens de persconferentie. "Ze zijn heel consistent en heel agressief. Brugge geeft niet veel weg, dat hebben we tegen Juventus ook gezien. Ze zijn écht goed."

"Enkele jaren geleden hebben we al eens tegen hen gespeeld en ze zijn alleen maar gegroeid", gaat de Spaanse tacticus verder. "Ik verwacht een sterker Club Brugge dan toen. Het is een ploeg die heel goed is in balbezit. Maar er zijn ook zwakke punten, zoals bij alle clubs. Die moeten we gaan afstraffen."

En dat zwakke punt was enkele jaren geleden blijkbaar Noa Lang... "Ik herinner me Noa Lang nog. Hij verdedigde niet altijd goed mee en daardoor konden wij mogelijkheden creëren. Nu verdedigen ze echt als één ploeg."

Verder ziet Guardiola nog één bepaalde uitblinder bij Club. "Vanaken is een uitzonderlijke speler. Daarnaast moeten we opletten voor hun manier van aanvallen."