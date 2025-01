Een dodelijke ziekte en lovende vergelijkingen: wie is Cedric Hatenboer, de nieuwe aanwinst van RSC Anderlecht?

Cedric Hatenboer zal zich voor vier seizoenen verbinden aan Anderlecht, maar zal pas aankomen volgende zomer. Wie is deze Nederlandse middenvelder waar de grootste clubs in Nederland om streden?

Cedric Hatenboer : een onbekende naam in België, maar het glimlach, de blonde haren en de typisch Nederlandse uitstraling zullen de Anderlecht-supporters herinneren aan de ondertekening van Michel Vlap. De vergelijking stopt daar echter: Vlap was een nummer 10, Hatenboer speelt dieper in het spel.

En terwijl Michel Vlap al een sensatie was in de Eredivisie, heeft Cedric Hatenboer, die slechts 19 jaar oud is, tot nu toe alleen ervaring opgedaan in de Keuken Kampioen Divisie, de Nederlandse tweede divisie. Dit seizoen is zijn eerste volledige seizoen in de A-kern van Excelsior Rotterdam en hij heeft meteen indruk gemaakt in Nederland, tot het punt waarop verschillende Eredivisie-clubs - PSV, Twente, Feyenoord - geïnteresseerd waren.

Een dodelijke parasiet bij Ajax Amsterdam

Zijn avontuur in de Nederlandse Eredivisie had echter veel eerder kunnen beginnen... of helemaal niet kunnen beginnen. Hatenboer is namelijk opgeleid in de prestigieuze jeugdopleiding van Ajax, al vanaf zijn 10e. Maar op 12-jarige leeftijd zorgde een dramatische wending voor een tijdelijk einde aan wat nog geen carrière is maar gewoon een spel is: Cedric leed aan een zeer ernstige darmparasiet (legionella).

Gedurende 6 maanden kon hij eenvoudigweg niet spelen. Erger nog: de parasiet die Hatenboer had opgelopen was potentieel dodelijk, ook al maken de gezondheidszorg in Nederland de mortaliteit bijna nul. Het feit dat hij zo lang niet kon spelen, belette Cedric Hatenboer om bij Ajax door te breken. Hij ging dan naar de vijand, Feyenoord, voordat hij in 2022 naar Excelsior Rotterdam vertrekt.

Vergeleken met Frenkie De Jong

Hatenboer pakte vervolgens zijn carrière weer op, tot zijn doorbraak in het A-elftal van dit seizoen. Zijn prestaties hebben hem mooie vergelijkingen opgeleverd: de centrale middenvelder, vrij verdedigend in het spel, werd vergeleken met niemand minder dan... Frenkie De Jong, die bij Ajax Amsterdam doorbrak voordat hij bij FC Barcelona tekende.

De term "moderne middenvelder" klinkt cliché, maar lijkt dus van toepassing op Cedric Hatenboer: een controlerende middenvelder, met voetbal in zijn voeten, kwaliteiten als spelverdeler en een groot uithoudingsvermogen. Niet het creatieve middenveld waar Anderlecht behoefte aan heeft, maar eerder een regulerende middenvelder zoals Rits of Dendoncker - wat verklaart waarom hij niet meteen bij de Paars-Witten aansluit, maar pas in de zomer.