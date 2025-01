"Ik ken alleen de doelman": Real Madrid kijkt straks team in de ogen dat voor Thibaut Courtois nog redelijk onbekend is

Zal Real Madrid erin slagen om bij de top 8 te geraken? Woensdag zullen we het weten. Thibaut Courtois blikt vooruit op de wedstrijd tegen Brest.

Op woensdag zal Real Madrid naar het Stade de Roudourou reizen om Brest te trotseren. Voorafgaand aan deze belangrijke wedstrijd voor de Madrilenen, die nog steeds tot de top 8 kunnen terechtkomen, sprak Thibaut Courtois tijdens een persconferentie.

"We staan er goed voor, we spelen goed en scoren veel doelpunten. En we verdedigen beter. Het zal een moeilijke wedstrijd worden, tegen een zeer fysieke tegenstander, die een zeer lange aanvaller heeft en spelers met kwaliteit. We moeten competitief zijn en een goede wedstrijd spelen. En winnen," legt de Rode Duivel uit.

"Het belangrijkste is om te winnen... en dan zullen we zien", uitte hij zich over een mogelijke top 8-positie. "Laten we niet speculeren. Er zijn zoveel wedstrijden dat er veel kan gebeuren gedurende de 90 minuten. Laten we morgen winnen en dan zullen we zien of we een kans hebben om de top 8 te bereiken."

"Goed starten in de wedstrijd is het belangrijkste. We moeten daar aan leren werken, want we maken de wedstrijden onnodig moeilijk voor onszelf. Maar dit geldt voor alle elf spelers, niet alleen de verdedigers. De aanvallers moeten bijvoorbeeld ook goed druk zetten. Om ver te komen, moeten we met elf verdedigen, onze verdediging verbeteren, want aanvallend doen we het goed", merkt de doelman op.

De Belgische speler sprak vervolgens over zijn tegenstander van woensdag: "Het is een zeer koude stad, maar in Spanje zijn er ook koude steden. Natuurlijk ben ik verrast door het niveau van Brest, ze spelen heel goed en fysiek zijn ze erg sterk, we zullen morgen heel hard moeten werken."

Courtois is echter niet bekend met de selectie van Brest: "Ik ken alleen de doelman in het team, omdat hij in België heeft gespeeld (Marco Bizot, ex-KRC Genk). Maar ik heb verschillende wedstrijden gezien, zoals die tegen Leverkusen, en het is een team dat weet wat het doet. Ze willen de bal hebben en geven geen ruimte weg. Ze spelen altijd op de helft van de tegenstander en zijn zeer sterk thuis. Het zal moeilijk, intens worden."