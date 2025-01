KRC Genk wil Club Brugge en Anderlecht de loef afsteken: met deze plannen zetten ze een héél grote stap

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk wil zijn spelers de best mogelijke infrastructuur geven en tevens een extra troef hebben in het aantrekken van jonge talenten. Daarom zijn de Limburgers gestart met de bouw van het nieuwe H. Essers Training Center.

Dat moet een ultramodern trainingscomplex worden dat eind 2026 klaar moet zijn. Het centrum zal naast drie hybride en verwarmde velden ook beschikken over een revalidatiezwembad, fitness, infraroodsauna en ijsbaden.

Het plan voor het trainingscentrum aan de Opglabbekerzavel lag al bijna 15 jaar op tafel en maakt deel uit van het masterplan van de club. "Het is meteen een start- en een eindpunt", zei voorzitter Peter Croonen. "We hebben hier meerdere jaren aan gewerkt en starten nu met de eerste realisatie."

Het nieuwe complex moet de trainingsomstandigheden voor de A-kern verbeteren. Daarnaast verhuist ook het B- en C-veld naar deze locatie, waardoor er een betere connectie ontstaat met het nabijgelegen Thor-park. Dit moet de doorstroming binnen de club ten goede komen.

Het trainingscentrum zal een indoorhal van 1.400 vierkante meter, een zwembad met verstelbare bodem, een ruime kleedkamer en een aula bevatten. Head of Football Dimitri de Condé benadrukte het belang van de nieuwe fitnesszaal, die een grote upgrade betekent ten opzichte van de huidige, raamloze ruimte onder het stadion. "We gaan drie hybride velden hebben die verwarmd zijn. Dat is toch wel nodig met de winterprik", klinkt het bij HLN.

Als alles volgens plan verloopt, neemt de A-kern van Racing Genk haar intrek in het nieuwe complex tijdens het seizoen 2026-2027. Het project moet de club helpen om ook in de toekomst op topniveau te blijven presteren.