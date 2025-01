Met deze elf gaat Club Brugge waarschijnlijk de wei in tegen Manchester City: Hayen hakt knoop door

Vanavond om 21 uur speelt Club Brugge de belangrijkste wedstrijd van het seizoen. In het Etihad Stadium wacht Manchester City, en blauw-zwart heeft nog alles om voor te spelen.

Winst of een gelijkspel volstaat om zich te verzekeren van de top 24 en een plek in de volgende ronde van de vernieuwde Champions League. Bij een nederlaag is het afhankelijk van andere uitslagen. De spanning stijgt, en dit is de vermoedelijke opstelling waarmee Club de stunt wil forceren.

Een opsteker voor coach Hayen: Hans Vanaken is weer fit. De aanvoerder miste afgelopen weekend de wedstrijd tegen KV Kortrijk door ziekte, maar verscheen dinsdag opnieuw fris op de luchthaven. Hij keert normaal gezien meteen terug in de basis en moet de lijnen uitzetten op het middenveld. Ook de rest van het elftal lijkt grotendeels vast te liggen, met weinig verrassingen verwacht.

Voorin lijkt Ferran Jutgla de voorkeur te krijgen op Nilsson. De Spanjaard toonde de laatste weken een betere vorm dan zijn Zweedse concurrent en kan samen met Tzolis en Talbi voor dreiging zorgen. Talbi deed het goed tegen Juventus en krijgt waarschijnlijk opnieuw een basisplaats.

Achterin lijkt de keuze eveneens gemaakt. Joaquin Seys is na blessureleed weer basisspeler en start vermoedelijk naast Mechele en Ordonez in de defensie.

Vermoedelijke elf van Club Brugge: Mignolet – De Cuyper, Mechele, Ordonez, Seys – Onyedika, Jashari, Vanaken – Tzolis, Jutgla, Talbi.

Vanavond weten we of deze elf een nieuw Europees mirakel kunnen schrijven.