OH Leuven haalt derde Japanner in huis als vervanger voor Mendyl

OH Leuven heeft opnieuw toegeslagen op de transfermarkt met de komst van de Japanse linksachter Ayumu Ohata. De 23-jarige verdediger maakt de overstap van Urawa Red Diamonds en tekent een contract tot 2027.

Na het vertrek van Hamza Mendyl naar Aris Thessaloniki was OH Leuven op zoek naar een vervanger op de linkerflank. De club volgde Ohata al geruime tijd en zag in hem de ideale versterking.

De Japanner speelde 138 wedstrijden in de hoogste afdeling van Japan, waarvan 87 bij Urawa Red Diamonds. Met die club won hij ook de Aziatische Champions League, wat zijn waarde als ervaren speler onderstreept.

CEO Frédéric Van den Steen is opgetogen over de transfer. “We zagen Ayumu Ohata voor het eerst tijdens de Olympische Spelen in Parijs en waren meteen onder de indruk. Hij combineert snelheid met verdedigende stabiliteit en brengt veel aanvallende druk. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al een pak ervaring op hoog niveau", aldus Van den Steen.

Ook Ohata zelf kijkt uit naar zijn avontuur in België. “Ik ben erg blij om bij OH Leuven te tekenen en kan niet wachten om voor de Leuvense fans te spelen. Mijn doel is om zoveel mogelijk wedstrijden te winnen en het team te helpen waar ik kan,” verklaarde de Japanner bij zijn voorstelling.

Met de komst van Ohata versterkt OH Leuven zich opnieuw met een speler uit de Japanse competitie, een markt waarin de club al langer actief is. Hij is al de derde speler uit het Land van de Rijzende Zon na Ominami en Akimoto.