DONE DEAL en alles op alles: JPL-club wil degradatie voorkomen met drie extra aanwinsten op één dag

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Het is KV Kortrijk meer dan menens in de degradatiestrijd. Ze willen de kloof met de ploegen boven zich zo snel mogelijk dichten en rekenen daartoe op heel wat nieuwkomers. Woensdag werden niet minder dan drie nieuwkomers in huis gehaald.

KV Kortrijk is heel druk bezig op de wintermercato. De club haalde Karim Dermane op huurbasis bij Lommel en wist ook de transfervrije Marco Ilaimaharitra aan te trekken. Zij speelden afgelopen weekend op bezoek bij Club Brugge alvast een prima wedstrijd. Maar De Kerels willen doorgaan op hun elan. En dus hebben ze op woensdag nog drie extra nieuwe spelers weten aan te kondigen. Die zaten alledrie al een tijdje in de pijplijn en zijn nu dus stuk voor stuk in orde gekomen. 𝗝𝗔𝗠𝗘𝗦 𝗡𝗗𝗝𝗘𝗨𝗡𝗚𝗢𝗨𝗘 𝗜𝗦 𝗘𝗘𝗡 𝗞𝗘𝗥𝗘𝗟 🦁



De Kameroense verdediger komt definitief over van Zilina en tekent een contract tot en met juni 2028 met een optie op een extra seizoen. 🇨🇲✍️



📝Alle info via de link ⬇️https://t.co/nxITabiQaa#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/x9pK0Mq0wS — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 29, 2025 Karol Czubak, Jean-Kevin Duverne en James Ndjeungoue zijn allemaal Kerels te noemen vanaf heden. Dat hebben De Kerels laten weten op hun webstek. Ndeungoue is een 21-jarige verdediger. De Kameroener speelde bij MSK Zilina in de Slovaakse eerste klasse en tekende tot 2028 bij KV Kortrijk. 𝘽𝙄𝙀𝙉𝙑𝙀𝙉𝙐𝙀, 𝙅𝙀𝘼𝙉-𝙆𝙀𝙑𝙄𝙉 🤝



Jean-Kevin Duverne wordt gehuurd van FC Nantes en komt tot het einde van het seizoen naar het Guldensporenstadion. ✍️



📝 Alle info via de link ⬇️https://t.co/biwe08VWEu#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/aXIaHx47tB — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 29, 2025 Ook Jean-Kevin Duverne is een verdediger die momenteel onder contract staat bij FC Nantes, waar hij amper speeltijd krijgt. De Fransen lenen hem voor een jaartje uit. Hij is international voor Haïti. Czubak tenslotte is een Poolse spits, die overkomt van het Poolse Arka Gdynia. Hij tekende een contract tot juni 2027 en moet mee voor doelpunten gaan zorgen voorin. 𝗘𝗫𝗧𝗥𝗔 𝗦𝗣𝗜𝗧𝗦 𝗩𝗢𝗢𝗥 𝗞𝗩𝗞



Karol Czubak is de volgende versterking voor KVK! De Poolse spits tekent een contract in het Guldensporenstadion tot en met juni 2027. 🇵🇱✍️



📝Lees alle info via de link ⬇️https://t.co/TQr2UXhazy#KerelsStrijdenDoor 🔴⚪️ pic.twitter.com/SvmnSUc2b1 — KV Kortrijk (@kvkofficieel) January 29, 2025