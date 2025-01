Mannaert wou pas deze week keuze maken, maar plots moest het héél snel gaan: 'Ook deze Europese topclub had Garcia een aanbieding gedaan'

Rudi Garcia is de nieuwe coach van de Rode Duivels. In de laatste dagen voor de voorstelling moest Vincent Mannaert enkele versnellingen hoger schakelen. Er was een concrete kaper op de kust voor de Fransman.

In de dagen voor de aanstelling van Rudi Garcia als nieuwe bondscoach van België praatte Vincent Mannaert nog met drie kandidaten. Garcia zelf was er uiteraard één van, maar ook Thierry Henry en Julen Lopetegui bleven tot het laatste moment in de race. De sportief directeur schakelde die laatste dagen overigens een versnelling hoger. In de oorspronkelijke planning zou Mannaert pas deze week - en dus niet vorige week - de definitieve knoop doorhakken. Het moest plots sneller gaan. Sacha Tavolieri weet dat ook FC Porto concreet was voor Garcia. De Fransman gaf in de finale gesprekken duidelijk aan dat België zijn voorkeursbestemming is, maar dat hij ook de Portugese topclub van een definitief antwoord wou dienen. Mannaert trok naar Frankrijk voor een gesprek met Henry en ontmoette Lopetegui in Rome. Om vervolgens voor… Garcia te kiezen. De nieuwe bondscoach van België tekende een contract tot na het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada.