Milicevic T1 van KAA Gent? Vanhaezebrouck geeft zijn kijk op de zaak

Geen Wouter Vrancken meer als trainer van KAA Gent. Het is uitkijken of Danijel Milicevic zijn kans krijgt om helemaal voluit te gaan.

Vorige week gingen KAA Gent en Wouter Vrancken toch enigszins verrassend uit elkaar. Assistent Danijel Milicevic werd gevraagd om over te nemen.

Het zou goed kunnen dat dit geen interimopdracht is, maar dat de ex-international aangesteld wordt op langere termijn. Voor Hein Vanhaezebrouck een logische keuze.

“Je ziet ook bij andere Belgische clubs hoe Hayen, Hubert en Pocognoli hun kans krijgen. Nu is ook Danijel bij AA Gent aan de beurt”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Veel mensen hebben volgens Vanhaezebrouck een verkeerd beeld van Milicevic. “Milicevic was nooit de grote babbelaar in de media, maar vergis je niet: hij was altijd al heel erg betrokken en had al langer zijn zinnen gezet op een carrière als T1.”

Die kans komt er nu. “Gelukkig heeft Mili een goede band met de Gentse fans, maar uiteindelijk is dat ook relatief. Alles staat of valt met resultaten en als het even kan goed voetbal.”

Het is ook aan de supporters om weer vol achter hun club te staan. “De Gentse fans haakten de voorbije maanden steeds meer af en de belangrijkste opdracht voor Mili en zijn staf is om de fans die afhaakten terug te halen. Het stadion moet opnieuw volstromen, want dat is toch al een poosje geleden.”