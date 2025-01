Olivier Renard kan nog iets extra doen... voor een spits... Anderlecht speelt vanavond voor meer dan revanche en sportieve eer

Jesper Fredberg had de taak zijn eigen budget bijeen te scharen, maar slaagde daar niet in. Olivier Renard heeft dat wel gedaan en heeft ook wat sportief geluk meegekregen, waardoor hij deze winter al serieus kon uitpakken. En waarschijnlijk is het nog niet gedaan. Al wordt vanavond belangrijk!

Jesper Fredberg gaf in de zomer slechts 3 miljoen uit aan transfers. Enkel Jan-Carlo Simic moest betaald worden, de rest waren ofwel vrije transfers ofwel uitleenbeurten. Fredberg had immers enkel Zeno Debast - wel voor 15,5 miljoen - en Kristian Arnstad (1,35 miljoen) kunnen verkopen. Europees voetbal cruciaal Dat geld werd niet integraal in de sportieve werking gepompt, want er waren nog putten te vullen. Renard heeft meer geluk: de balans van Anderlecht ziet er heel wat mooier uit nu. Maar het grootste verschil is: Anderlecht is al zeker van 10,9 miljoen uit de Europa League. Vorig seizoen speelde paars-wit geen Europees en dat scheelt hem dus een slok op een borrel. Met de verkoop van Anders Dreyer voor 5,5 miljoen gaf Fredberg zichzelf een werkbaar budget waarmee Lucas Hey, Cedric Hatenboer en César Huerta kon gaan halen. Pak daarbij nog Enzo Sternal en Ibrahim Kanaté als transfers voor de Futures en vooral toekomstgericht en Renard heeft al zo'n 9,3 miljoen uitgegeven tijdens de wintermercato. De Raad van Bestuur wil graag een spaarpotje aanleggen en de sportief directeur mag dus niet alles uitgeven. Jonge en betaalbare spits gezocht Uit de Europa League en de uitgaande transfer van Dreyer puurde paars-wit grofweg zo'n 16,4 miljoen. Als Anderlecht vanavond wint van Hoffenheim én de top acht veilig stelt, dan krijgen ze nog zo'n 2,5 miljoen extra. En dan valt er in de laatste dagen van de transfermarkt mogelijk nog iets uit de kast. Renard zoekt immers nog naar een opportuniteit in de spits. Daar mag er gerust nog iets bij. Keisuke Goto heeft het wel al goed gedaan tegen KV Mechelen, maar de Japanner moet dit seizoen vooral helpen om de Futures in de Challenger Pro League te houden. Een extra spits, jong en betaalbaar, is nog een prioriteit, maar dat geld van de Europa League zou dus wel van pas komen. Er staat dus meer dan revanche en sportieve eer vanavond op het spel.