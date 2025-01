'Cercle Brugge wil de jackpot en wijst miljoenenbod af voor aanvaller'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Kazeem Olaigbe heeft zich in de kijker gespeeld. Stade Rennais gaat in de aanval voor het 22-jarige jonge talent.

Stade Rennais is de afgelopen jaren een bekende club geworden voor onze Belgische spelers. Arthur Theate en Jeremy Doku hebben met name het shirt van de Franse club gedragen. Theate is nog steeds eigendom van de club maar wordt uitgeleend aan Frankfurt.

Nog een speler uit België zou nu naar de huidige 16e van de Ligue 1 kunnen trekken. Kazeem Olaigbe kan alvast op zeer concrete interesse rekenen.

Santi Aouna, journalist van Foot Mercato onthult dat Rennais een bod van 3,5 miljoen euro plus 500.000 euro aan bonussen heeft gedaan om de diensten van het 22-jarige talent te verwerven. Dit bod werd geweigerd door Cercle Brugge.

De onderhandelingen tussen de twee clubs zouden dus doorgaan. De marktwaarde van de speler wordt geschat op tussen 4 en 5 miljoen euro door Transfermarkt. Ook Serie A-clubs zouden geïnteresseerd zijn in het talent.