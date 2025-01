Fans willen versterking op de flank, Nicky Hayen laat er geen twijfel over bestaan én spreekt ook over mogelijke vertrekkers

Club Brugge wil ook in 2025 als het even kan geschiedenis blijven schrijven. Een nieuwe titel? Nog een of meer rondes overleven in de Champions League? Het hoort bij de ambities van blauw-zwart en coach Nicky Hayen. Al zal er dan toch ook mogelijk nog versterking moeten bijkomen.

Op de flanken speelde Nicky Hayen onlangs Andreas Skov Olsen kwijt en een vervanger is er tot op heden nog niet gekocht. Om er zowel in Europa als in de competitie ook de komende maanden te staan, zou dat misschien wel wenselijk zijn.

Moet iemand met kwaliteit zijn

Ook de supporters vragen erom, maar Hayen is duidelijk op zijn persconferentie: "De club en het management zijn daarmee bezig, maar we willen niet zomaar de eerste de beste speler binnenhalen voor in de breedte."

"Als er iemand bijkomt, dan moet het iemand met kwaliteit zijn. Met Skov Olsen is er iemand vertrokken met kwaliteit. Er mag absoluut niets gebeuren nu, want je kan wel met spelers schuiven, maar echte wingers zijn ook belangrijk in ons systeem."

Geen vertrekkers?

"De club weet dat ook en ze weten dat we er graag iemand bij willen. Het moet iemand zijn met de juiste kwaliteiten."

Aan uitgaande zijde moet er normaal gezien niets verwacht worden: "Vertrekkers? Alles hangt af van vraag en aanbod. Als er een bod komt dat niet te weigeren valt. Voetbal blijft business, maar op dit moment maken we ons geen zorgen."