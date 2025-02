'Omdat hij geen vrienden is met Sérgio Conceição: grote naam wordt plots ploegmaat van Mertens en Batshuayi'

Dries Mertens zal weldra met een grote naam samen kunnen voetballen. Omdat Sérgio Conceição niet zijn beste vriend is, trekt Alvaro Morata wellicht van Milan naar Galatasaray.

De ploeg uit Istanboel is de leider in de Turkse competitie en is ook nog actief in de Europa League. In dit toernooi zal het in de tussenronde het Nederlandse AZ Alkmaar bekampen. In België staat Galatasaray uiteraard bekend als de ploeg waar Dries Mertens en Michy Batshuayi spelen. De 32-jarige Alvaro Morata wordt meer dan waarschijnlijk zijn nieuwe ploegmaat.

De Spanjaard heeft in zijn carrière al heel wat watertjes doorzwommen. Nadat hij al enkele jaren van zijn jeugd bij de Koninklijke spendeerde, haalde Real hem terug van bij Castilië. Na een passage bij Juventus volgde nog een keer een terugkeer naar Real, tot Chelsea in 2017 liefst 66 miljoen euro voor hem op tafe legde. Dat is het hoogste transferbedrag dat Morata een club heeft opgeleverd.

Morata en Milan geen gedroomd huwelijk

Morata speelde ook nog voor Atlético Madrid, dat hem dan weer uitleende aan Juventus. In de zomer van 2024 probeerde hij bij AC Milan eens iets moois uit te bouwen bij een andere Italiaanse club. Dat is niet echt gelukt en de komst van Sérgio Conceição zou daar geen goed aan doen. De twee kunnen niet goed opschieten, melden Turkse media.

Diezelfde media berichten over het akkoord dat er zou zijn tussen Milan, Morata en Galatasaray. Het zou gaan om een huurovereenkomst van een half seizoen, plus een optie voor nog een jaar. Er zou door Galatasaray ook een aankoopoptie bedongen zijn. Als Morata het in Turkije goed doet, zou hij er dus ook definitief kunnen belanden.

Mertens en Batshuayi kijken er mogelijk anders naar

Voor Mertens zou het iemand met naam en faam kunnen zijn die hij binnenkort kan aanspelen. Voor Batshuayi wordt Morata wellicht een stevige concurrent.