🎥 Dit gaat u niet eens geloven zonder het te zien: Robin Van Persie woedend na monumentale blunder van de arbitrage die de wereld rondgaat, "Dit is gewoon ondenkbaar"

Onwaarschijnlijk moment in de Eredivisie, dat u (hopelijk) nooit meer zal zien. Daar werd even 12 tegen 11 gespeeld... Robin Van Persie was begrijpelijk woedend na afloop.

Heerenveen heeft zondagnamiddag 2-2 gelijkgespeeld tegen Fortuna Sittard. Niets speciaals, maar wel als u weet hoe de late gelijkmaker van de bezoekers tot stand is gekomen. De club voerde twee wissels door kort voor het einde, maar hier liep iets serieus mis, want plots stonden ze met 12 op het veld. De extra speler werd dan van het veld gehaald, maar er volgde een ingooi en een hoekschop uit, waarna dan uiteindelijk werd gescoord. Heerenveen-coach Robin Van Persie was begrijpelijk woedend na afloop. "Dit is echt ondenkbaar. Ik heb dit nog nooit in mijn leven meegemaakt", zei hij bij ESPN. "Twaalf tegen elf. Ik wist niet dat dat mocht, maar blijkbaar kan het gewoon." Van Persie ging het zeggen aan de vierde ref, en pas nadien werd er ingegrepen. "Het kan toch niet zo zijn dat zij een minuut lang voor die ingooi en corner met twaalf man staan te spelen. Ik heb hem de vraag gesteld of ze er niets mee moesten. De goal terugdraaien bijvoorbeeld." "Het kan toch niet. Dit vind ik echt schandalig. Als zij met twaalf man staan, krijgen wij een ingooi tegen, dus het heeft zeker invloed gehad. Daarnaast zijn het de regels dat het elf tegen elf is en niet twaalf tegen elf", besluit hij. Krankzinnig moment: Fortuna Sittard staat met 12 spelers op het veld en scoort vlak daarna 🤨#heefor — ESPN NL (@ESPNnl) February 1, 2025